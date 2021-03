NFL – I prospetti del draft 2021 | Tylan Wallace

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 16 marzo 2021) All’interno di una classealtamente competitiva e che comprende molti wide receivers di talento,ha le qualità per rivelarsi uno dei giocatori più interessanti in questo ruolo. Il numero 2 della Oklahoma State si è guadagnato parecchio spazio, nell’attacco dei Cowboys, e si è imposto come uno dei ricevitori più produttivi nel college football. Chi è? Negli anni in cui gioca per la South Hills High School,attira le attenzioni di parecchi scout e riceve la valutazione di quattro stelle. Al termine di una stagione da senior chiusa con 3.760 yards e 48 touchdowns, decide di proseguire la sua carriera alla Oklahoma State University. Entra a far parte dei Cowboys nel 2017 e, dopo un primo anno di rodaggio, esplode ...