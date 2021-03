National Trophy | Eddi La Marra al via con la Ducati Broncos Racing

(Di martedì 16 marzo 2021)Laed ilTeam uniranno le forze per l'assalto al titolo 2021 del1000 . Il campione dell'edizione 2019 correrà con la squadra campionessa in carica con l'...

Eddi La Marra ed il Broncos Racing Team uniranno le forze per l'assalto al titolo 2021 del1000 . Il campione dell'edizione 2019 correrà con la squadra campionessa in carica con l'obiettivo di bissare il grande risultato dello scorso anno, in sella ad una Ducati Panigale V4 -...... dove il più veloce è stato Roberto Mercandelli, passato alla Yamaha del team Rosso&Nero, che hanno condiviso la pista con alcuni iscritti al600 e alla nuova Superopen, con cui hanno ...Gli ex United vincono anche da imprenditori: il Salford City, club di cui hanno la proprietà condivisa dal 2014 insieme all’imprenditore originario di Singapore Peter Lim - ottavo uomo più ricco del ...Il pilota di Giulianova esordirà nella nuova categoria del trofeo organizzato dal Motoclub Spoleto in sella ad una Ducati Panigale V2, andando ad affiancare il già annunciato Fabio Marchionni ...