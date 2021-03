Musacchio | il rilancio passa dal Bayern | una svolta per scrivere il futuro

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Da quella partitaè sparito in panchina, senza più giocare nemmeno un minuto. Anche quando a Torino contro la Juventus Inzaghi per fronteggiare l'emergenza difensiva ha arretrato Marusic ...Ballottaggio sulla destra: favorito Mateo. Tra i pali si pensa a undi Thomas Strakosha , mentre in attacco Felipe Caicedo dovrebbe prendere il posto di Ciro Immobile . Serie A, ...A Formello sono andate in scena le prove anti-Bayern, in attesa della partenza per Monaco. All'Allianz Arena la Lazio giocherà con enorme probabilità l'ultima gara di Champions League della stagione.Scattano le prove tattiche in vista del match di Champions League contro il Bayern Monaco, e Simone Inzaghi pensa al rilancio di alcuni giocatori. Buone notizie dall’infermeria, con Lazzari completame ...