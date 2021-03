Morto suicida il responsabile di un duplice omicidio (Di martedì 16 marzo 2021) Antonio Granata è stato trovato Morto a Massafra, in provincia di Taranto, dopo un duplice omicidio. Aveva ucciso la moglie e la suocera. Taranto, trovato impiccato: aveva ucciso la moglie e la suocera su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 marzo 2021) Antonio Granata è stato trovatoa Massafra, in provincia di Taranto, dopo un. Aveva ucciso la moglie e la suocera. Taranto, trovato impiccato: aveva ucciso la moglie e la suocera su Notizie.it.

