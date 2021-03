Morata, prestito o riscatto? Il suo futuro è alla Juventus (Di martedì 16 marzo 2021) Il futuro di Alvaro Morata sarà ancora in bianconero. Due strade per lo spagnolo: o riscatto o rinnovo del prestito Mentre in casa bianconera tiene banco il futuro di Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata continua a convincere la dirigenza. Come rivela la Gazzetta dello Sport, il fatto che lo spagnolo sia stato un punto fermo dell’attacco della Juve porta verso il riscatto. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 La Vecchia Signora può riscattarlo in estate a 45 milioni o rinnovare il prestito per 10 e poi riscattarlo nel 2022 a 35. Il dubbio riguarda infatti solo le tempistiche, ma appare certo che anche il prossimo anno Morata vestirà bianconero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Ildi Alvarosarà ancora in bianconero. Due strade per lo spagnolo: oo rinnovo delMentre in casa bianconera tiene banco ildi Cristiano Ronaldo, Alvarocontinua a convincere la dirigenza. Come rivela la Gazzetta dello Sport, il fatto che lo spagnolo sia stato un punto fermo dell’attacco della Juve porta verso il. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 La Vecchia Signora può riscattarlo in estate a 45 milioni o rinnovare ilper 10 e poi riscattarlo nel 2022 a 35. Il dubbio riguarda infatti solo le tempistiche, ma appare certo che anche il prossimo annovestirà bianconero. Leggi su Calcionews24.com

