Milan, stangata per Rebic: due giornate di squalifica. Multa a Donnarumma (Di martedì 16 marzo 2021) stangata per Ante Rebic dal Giudice Sportivo. L’attaccante del Milan, espulso nel finale di partita contro il Napoli a San Siro, è stato squalificato per due giornate “per avere al 47? del secondo tempo rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose“. Multa di 10.000 euro per Donnarumma per avere “al termine della gara assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina della società avversaria, a uno dei quali rivolgeva un’espressione insultante; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale”. Rebic sarà costretto a saltare il match della ventottesima giornata di Serie A contro la Fiorentina. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021)per Antedal Giudice Sportivo. L’attaccante del, espulso nel finale di partita contro il Napoli a San Siro, è statoto per due“per avere al 47? del secondo tempo rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose“.di 10.000 euro perper avere “al termine della gara assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina della società avversaria, a uno dei quali rivolgeva un’espressione insultante; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale”.sarà costretto a saltare il match della ventottesima giornata di Serie A contro la Fiorentina. SportFace.

Advertising

zazoomblog : Milan stangata per Rebic: due giornate di squalifica. Multa a Donnarumma - #Milan #stangata #Rebic: #giornate - infoitsport : Milan, possibile stangata per Rebic. Sampdoria a rischio? - MilanLiveIT : #Milan, l'attacco latita E ora #Rebic rischia la stangata ?? - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FLASH - Rischio stangata per #Rebic dopo il rosso! E si ferma anche Leao ? - SOSFanta : ?? FLASH - Rischio stangata per #Rebic dopo il rosso! E si ferma anche Leao ? -