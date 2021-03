Meghan Markle prima di Harry: "Voglio essere principessa del potere" - (Di martedì 16 marzo 2021) Francesca Rossi Il Sun ha ripescato un post del blog ormai chiuso di Meghan Markle, The Tig, scoprendo delle notizie interessanti sulla psicologia della duchessa di Sussex Meghan Markle è davvero un’arrivista? È una donna che ha sfruttato l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey e il suo matrimonio con il principe Harry per dare una svolta alla sua vita, mettendosi in mostra come mai le sarebbe stato concesso a corte? I pareri non sono unanimi. Né i giornali, né gli esperti sono riusciti a definire tutte le sfaccettature della personalità della duchessa. Ci prova anche il Sun, che va a ripescare un post del 2014 molto interessante del blog ormai chiuso di Meghan, “The Tig”. nodo 1931066 In questo articolo la duchessa di Sussex svela un suo sogno nascosto: “Le bambine, di ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Francesca Rossi Il Sun ha ripescato un post del blog ormai chiuso di, The Tig, scoprendo delle notizie interessanti sulla psicologia della duchessa di Sussexè davvero un’arrivista? È una donna che ha sfruttato l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey e il suo matrimonio con il principeper dare una svolta alla sua vita, mettendosi in mostra come mai le sarebbe stato concesso a corte? I pareri non sono unanimi. Né i giornali, né gli esperti sono riusciti a definire tutte le sfaccettature della personalità della duchessa. Ci prova anche il Sun, che va a ripescare un post del 2014 molto interessante del blog ormai chiuso di, “The Tig”. nodo 1931066 In questo articolo la duchessa di Sussex svela un suo sogno nascosto: “Le bambine, di ...

razorblack66 : PARE NON CI SIA LIMITE AL PEGGIO..... @Iolanda07658172 Daily Mail: Meghan Markle potrebbe correre per la Casa Bian… - HushiDani : @LaStampa Se Meghan Markle, come ha lasciato intendere, vuole un posto nell'amministrazione di Kamala Harris nel 20… - FactaNews : NO, Meghan Markle e il principe Harry NON hanno guadagnato «7-9 milioni di dollari» grazie alla loro intervista a… - SoniaSoniaS3 : #ore14 OMG! Meghan Markle sarebbe un contributo importante alla politica!? Non c'è solo il virus da combattere.... - infoitcultura : Meghan Markle e il presentatore licenziato per averla criticata -