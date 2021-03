LIVE America’s Cup in DIRETTA: inizia gara-10! (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.42 Il vento è sceso a 9 nodi. Speriamo che Luna Rossa abbia scelto la vela giusta. 5.41 Luna Rossa entrerà nella zona di pre-partenza mure a sinistra, New Zealand mure a dritta. 5.41 Ora Luna Rossa deve giocarsi il tutto per tutto. Ormai, perso per perso, bisogna rischiare all’inverosimile. Serve una vittoria per allungare la serie almeno fino a domani. 5.40 Si parte fra 5 minuti per gara-10! 5.35 Quando Team New Zealand si trova in svantaggio, riesce sempre a rimanere incollata a Luna Rossa, spesso guadagnando terreno addirittura navigando negli scarichi! Questo dice tutto…E vale sia con vento medio sia, soprattutto, con quello leggero, dove gli italiani speravano di poter contare su un vantaggio prestazione che poi non si è verificato. 5.33 Purtroppo, come ci scrive il nostro Stefano ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.42 Il vento è sceso a 9 nodi. Speriamo che Luna Rossa abbia scelto la vela giusta. 5.41 Luna Rossa entrerà nella zona di pre-partenza mure a sinistra, New Zealand mure a dritta. 5.41 Ora Luna Rossa deve giocarsi il tutto per tutto. Ormai, perso per perso, bisogna rischiare all’inverosimile. Serve una vittoria per allungare la serie almeno fino a domani. 5.40 Si parte fra 5 minuti per-10! 5.35 Quando Team New Zealand si trova in svantaggio, riesce sempre a rimanere incollata a Luna Rossa, spesso guadagnando terreno addirittura navigando negli scarichi! Questo dice tutto…E vale sia con vento medio sia, soprattutto, con quello leggero, dove gli italiani speravano di poter contare su un vantaggio prestazione che poi non si è verificato. 5.33 Purtroppo, come ci scrive il nostro Stefano ...

