Jaguar Land Rover - Allo studio un sistema che neutralizza virus e batteri nellabitacolo

(Di martedì 16 marzo 2021) La pandemia da Covid-19 ha dato un impulso alla progettazione e alla realizzazione di nuove tecnologie che aiutano a prevenire la circolazione diall'interno dell'auto. L'ultimo esempio arriva dal gruppo, che ha rivelato i primi risultati di un progetto ancorastadio di prototipo: una tecnologia di purificazione dell'aria nell'abitacolo, testata anche sul Sar-Cov-2. Nei giorni scorsi, invece, la Honda ha introdotto sul mercato (anche come ricambio) un nuovo filtro per il clima progettato per ridurre i casi di infezione. In collaborazione con la Panasonic. Ildel grupposfrutta la tecnologia Nanoe X della Panasonic: attraverso l'impianto di climatizzazione ...