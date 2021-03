Il virus presenta il conto di feste e assembramenti: 502 morti in 24 ore (Di martedì 16 marzo 2021) Le feste clandestine, i no mask, i ristoratori che aprono lo stesso: tutto questo sta presentando il conto. Perché sebbene sia passato un anno, continuiamo a non capire come funziona questo virus. O ... Leggi su globalist (Di martedì 16 marzo 2021) Leclandestine, i no mask, i ristoratori che aprono lo stesso: tutto questo stando il. Perché sebbene sia passato un anno, continuiamo a non capire come funziona questo. O ...

Ultime Notizie dalla rete : virus presenta Il virus presenta il conto di feste e assembramenti: 502 morti in 24 ore Le feste clandestine, i no mask, i ristoratori che aprono lo stesso: tutto questo sta presentando il conto. Perché sebbene sia passato un anno, continuiamo a non capire come funziona questo virus. O peggio, non ci interessa. E siamo disposti a barattare un ritorno alla normalità nel lungo periodo per poche settimane di 'liberi tutti', trascinandoci avanti e sperando che le cose non ...

