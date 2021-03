Il venerdì dello scrittore | incontro con il Prof Pier Franco Quaglieni

(Di martedì 16 marzo 2021) Cofondatore e vicepresidente del Centro Pannunzio, docente e saggista di storia risorgimentale e contemporanea,19 marzosarà ospite della rassegna Il, e dialogherà a tutto campo con l’assessore alla Culturadi Moncalieri, Laura Pompeo. L’appuntamento sarà alle 18 sulla pagina facebook della Biblioteca Civica Arduino @bibliomonc. Il filo della discussione sarà dato da 4 recenti pubblicazioni delessor: “Mario Pannunzio. La civiltà liberale”, “Mario Soldati. La gioia di vivere”, “Grand’Italia” e “Figure dell’Italia civile”.è pubblicista dal 1968. È conferenziere invitato in tutta Italia e ...

