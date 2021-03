“Il Cts ha lavorato benissimo, ora non serve più a niente”: Miozzo si fa i complimenti da solo (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar – Il Cts ha «esaurito la sua ragione d’essere» e non serve più: lo dice l’ex coordinatore del Comitato stesso, Agostino Miozzo. «Ex» perché il medico, dopo aver ufficialmente rassegnato le proprie dimissioni, ha deciso di lavorare con il ministro della Pubblica istruzione Patrizio Bianchi. Obbiettivo: rilanciare la scuola azzerata da una Dad che in questi giorni sta coinvolgendo 8 studenti su 10 su tutto il territorio nazionale. Un ostetrico e ginecologo consulente del Miur, cosa mai potrà andare storto? Miozzo: “Il Cts non serve più” Sul fatto che il Cts non serve a nulla, gli italiani potranno sicuramente concordare con Miozzo. E’ sul motivo che le strade divergono: perché il chirurgo, intervistato da Repubblica, sostiene che il Comitato nell’ultimo anno ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar – Il Cts ha «esaurito la sua ragione d’essere» e nonpiù: lo dice l’ex coordinatore del Comitato stesso, Agostino. «Ex» perché il medico, dopo aver ufficialmente rassegnato le proprie dimissioni, ha deciso di lavorare con il ministro della Pubblica istruzione Patrizio Bianchi. Obbiettivo: rilanciare la scuola azzerata da una Dad che in questi giorni sta coinvolgendo 8 studenti su 10 su tutto il territorio nazionale. Un ostetrico e ginecologo consulente del Miur, cosa mai potrà andare storto?: “Il Cts nonpiù” Sul fatto che il Cts nona nulla, gli italiani potranno sicuramente concordare con. E’ sul motivo che le strade divergono: perché il chirurgo, intervistato da Repubblica, sostiene che il Comitato nell’ultimo anno ha ...

