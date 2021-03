I numeri in chiaro, Sebastiani: «La curva delle terapie intensive non scenderà prima di due settimane» – Il video (Di martedì 16 marzo 2021) Il 16 marzo, in Italia, si registra un’impennata nei decessi causati dal Coronavirus: 502 morti nelle ultime 24 ore, per un totale di vittime che ha raggiunto quota 103.001. I casi positivi individuati tornano a salire, 20.396, a fronte dei 15.627 segnalati ieri, 15 marzo. Dato certamente influenzato dall’incremento di tamponi, circa 200mila in più rispetto al giorno precedente, ma anche dal fatto che «il picco della curva media dell’incidenza dei positivi ai tamponi molecolari è stato raggiunto», spiega Giovanni Sebastiani. In altre parole, da questo momento in poi, «il numero medio di nuovi casi positivi al test molecolare identificati in un certo lasso di tempo sarà inferiore rispetto al numero registrato nella finestra temporale di uguale durata immediatamente precedente». Giovanni Sebastiani Incidenza dei positivi al ... Leggi su open.online (Di martedì 16 marzo 2021) Il 16 marzo, in Italia, si registra un’impennata nei decessi causati dal Coronavirus: 502 morti nelle ultime 24 ore, per un totale di vittime che ha raggiunto quota 103.001. I casi positivi individuati tornano a salire, 20.396, a fronte dei 15.627 segnalati ieri, 15 marzo. Dato certamente influenzato dall’incremento di tamponi, circa 200mila in più rispetto al giorno precedente, ma anche dal fatto che «il picco dellamedia dell’incidenza dei positivi ai tamponi molecolari è stato raggiunto», spiega Giovanni. In altre parole, da questo momento in poi, «il numero medio di nuovi casi positivi al test molecolare identificati in un certo lasso di tempo sarà inferiore rispetto al numero registrato nella finestra temporale di uguale durata immediatamente precedente». GiovanniIncidenza dei positivi al ...

Advertising

BorgheseTomas : @rosso_cristiano @supersonick_ Si si non lo metto in dubbio, penso che di chiaro nei numeri di questa panda ci sian… - pin_klo : RT @gio_post: forse non è chiaro: invece di blindarci per prolungare i numeri da zona bianca contestualmente a un aumento delle vaccinazion… - gio_post : forse non è chiaro: invece di blindarci per prolungare i numeri da zona bianca contestualmente a un aumento delle v… - infoitsalute : I numeri in chiaro, Sebastiani: «La curva delle terapie intensive non scenderà prima di due settimane» – Il video - gioalbarosa : RT @Open_gol: Il matematico del Cnr: «Abbiamo raggiunto il picco della curva media dell'incidenza dei positivi». I numeri in chiaro?? https:… -