Gli aspiranti avvocati contro il nuovo esame di abilitazione: «Per noi sarà un disastro, ma la pandemia non è colpa nostra. Pronti a impugnare il decreto»

Gli aspiranti avvocati – si parla di 26mila giovani in tutta Italia – sono sul piede di guerra. Da mesi chiedevano di poter fare l'esame di abilitazione professionale, chiedevano di farlo orale ma non a queste condizioni. Venerdì 12 marzo la ministra della Giustizia Marta Cartabia ha annunciato che il nuovo esame di abilitazione professionale consisterà in due prove orali e che non ci saranno scritti (il Cts, per il contenimento della pandemia del Coronavirus, ha detto di no alle prove scritte). Le modalità, però, a detta degli aspiranti avvocati, sarebbero troppo gravose: sono state cambiate le carte in tavola in corso d'opera e ora, a distanza di pochissimo tempo, i praticanti si ritrovano a dover fare un ...

