Gianluca “Scintilla” Fubelli sulla storia con Elena Morali | c’entra un altro uomo

Leggi su altranotizia

(Di martedì 16 marzo 2021) Il comico, in arte “”, ha raccontato la fine dellacon la soubrette. C’entrerebbe unLa fine dellatra il comico romano eun’(fonte Instagram), conosciuto anche come “”, è uno dei comici italiani più apprezzati del panorama nazionale. Amatissimo nei ruoli che l’hanno reso un’icola nel pogramma comico Colorado, in cui ha interpretato il mitico Giulio Cesare e tanti altri personaggi indimenticabili.ha parlato a proposito della fine ...