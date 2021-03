Advertising

sulsitodisimone : RT @ultimoranet: #AstraZeneca, Ema: benefici superano i rischi. Al momento nessuna evidenza che il vaccino sia la causa di questi episodi.… - RisatoNicola : #Ema: valutiamo effetti #AstraZeneca, giovedì risposta su sicurezza. - palermomaniait : Sospensione vaccino AstraZeneca, Ema: ''Valutiamo tutti gli effetti. Rapporto rischi-benefici rimane positivo'' -… - Mirith_ : RT @riktroiani: ULTIM'ORA FLASH #EMA: 'NON RISULTANO PROVE CHE #ASTRAZENECA ABBIA PROVOCATO TROMBOSI, VALUTIAMO CASO PER CASO. GIOVEDI' CON… - PepeMalen : RT @ultimoranet: #AstraZeneca, Ema: benefici superano i rischi. Al momento nessuna evidenza che il vaccino sia la causa di questi episodi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ema valutiamo

Priorità sicurezza del vaccino "Non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi" ma l'sta conducendo "un' analisi rigorosa sugli eventi tromboembolici ", e sta ...Nessuna indicazione su legami diretti - 'Non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi' ma l'sta conducendo 'un'analisi rigorosa sugli eventi tromboembolici', e ...Inoltre, Cooke ha spiegato che "quando si vaccinano milioni di persone è inevitabile che ci siano incidenti" e che il ruolo dell'Ema è valutare questi eventi per capire se sono "coincidenze" o se ci ...Lo ha detto la direttrice esecutiva dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), Emer Cooke, in conferenza stampa ... Quindi, "noi dobbiamo fare una analisi di tutti i report e i dati e valutare se si ...