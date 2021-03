E’ morto Marco Bogarelli | addio al re dei diritti tv | aveva il Covid

(Di martedì 16 marzo 2021) E’questa notte, manager molto conosciuto nel mondo dello sport e famoso come il re deitv.64 anni ed era stato colpito daluna decina di giorni fa. L’ex presidente di Infront Italy era stato ricoverato a Milano in seguito ad una polmonite, poco fa la triste notizia della sua morte.fu il primo a portare in Italia itv per la Nba, acquistati già dai primi anni Novanta. Nel 1995 fondò Media Partners, nel 2006 è arrivata l’integrazione con Infront. Fino al 2016 è stato presidente di Infront Italia ed è stato un punto di riferimento nella partnership con la Lega Serie A. Poi altri ruoli sempre legati al mondo del calcio, è stato consulente per alcuni soggetti legati al mondo del calcio e socio ...

Il caso ha voluto che proprio a ridosso dell'assemblea della Lega serie A dove all'ordine del giorno c'è l'assegnazione dei diritti tv,Bogarelli si sia spento nella notte all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da una decina di giorni . Si è spento a 64 anni per le complicazioni del Covid Il Covid e le ...... è, molto probabilmente domenica 14 marzo, per essersi posato sul traliccio della media ... ' In passato - dichiara il sindacoChiapolino - incidenti di questo tipo avevano già causato la ...Il Covid-19 si è portato via anche Marco Bogarelli. E' morto infatti nella notte l'ex presidente di Infront Italy. Aveva 64 anni. Il manager sportivo, considerato nel mondo del calcio "il re dei ...È morto Marco Bogarelli, manager che nel mondo dello sport, e in particolare in quello del calcio, si era guadagnato la fama di ‘re dei diritti tv’. Colpito dal Covid una decina di giorni fa, l’ex ...