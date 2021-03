Due nuove limited edition per la Triumph Rocket 3 (Di martedì 16 marzo 2021) Triumph amplia la gamma della cruiser Rocket 3 con due nuove versioni speciali ancora più esclusive e carismatiche. Prodotte entrambe in soli 1.000 esemplari a livello mondiale, ognuno corredato da un certificato di autenticità collegato al numero di telaio, le nuove Rocket 3 R Black e GT Triple Black presentano uno stile total-black particolarmente affascinante e raffinato. In particolare la R Black si mostra così ancora più compatta ed aggressiva, mentre la GT Triple Black si arricchisce di uno schema a tre colori tono-su-tono. Per entrambe parafango anteriore in carbonio, finitura nera nella sezione del motore con in particolare: terminali e paracalore verniciati in nero, collettori verniciati a polvere nera e tanti altri dettagli all-black tra i quali il doppio faro anteriore, i supporti fly ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021)amplia la gamma della cruiser3 con dueversioni speciali ancora più esclusive e carismatiche. Prodotte entrambe in soli 1.000 esemplari a livello mondiale, ognuno corredato da un certificato di autenticità collegato al numero di telaio, le3 R Black e GT Triple Black presentano uno stile total-black particolarmente affascinante e raffinato. In particolare la R Black si mostra così ancora più compatta ed aggressiva, mentre la GT Triple Black si arricchisce di uno schema a tre colori tono-su-tono. Per entrambe parafango anteriore in carbonio, finitura nera nella sezione del motore con in particolare: terminali e paracalore verniciati in nero, collettori verniciati a polvere nera e tanti altri dettagli all-black tra i quali il doppio faro anteriore, i supporti fly ...

