Diritti TV Serie A, ancora nulla da fare: DAZN perde un voto (Di martedì 16 marzo 2021) Altra fumata nera per i Diritti TV della Serie A per il triennio 2021/2024 Niente da fare nemmeno nell'assemblea odierna per l'assegnazione dei Diritti TV della Serie A per il triennio 2021/2024. L'assemblea ora è persino più spaccata di prima: sono stati dieci i voti a favore dell'offerta di DAZN (Atalanta, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese), uno in meno delle precedenti riunioni visto che il Cagliari si è aggiunto al gruppone degli astenuti composto da Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino. Per l'assegnazione sono necessari 14 voti. I Diritti dovranno essere assegnati entro il 29 marzo, altrimenti si dovrà procedere con un nuovo bando.

