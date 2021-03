Crollo ulteriore delle temperature, arrivano anche GELATE tardive (Di martedì 16 marzo 2021) Il meteo invernale è tornato assoluto protagonista, dopo un periodo mite che aveva dato l’illusione di una primavera molto anticipata. La stagione ha invece fatto un brusco passo indietro, quando siamo ormai ad un passo dall’equinozio di primavera, che quest’anno cadrà il 20 marzo. Neve e GELATE marzoline sugli alberi in fioreLa colonnina di mercurio è già calata nettamente in questi primi giorni di settimana, tanto che i valori minimi si sono portati attorno allo zero. Non sono mancate brinate fino in pianura su alcune aree del Nord e lungo i fondovalle interni del Centro Italia. Lo stesso scenario si ripeterà anche mercoledì mattina, con qualche brinata sulle pianure del Nord e sulle valli del Centro Italia, grazie anche ai cielo perlopiù sgombri da nubi. L’aria sarà pungente anche di giorno, sebbene il ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Il meteo invernale è tornato assoluto protagonista, dopo un periodo mite che aveva dato l’illusione di una primavera molto anticipata. La stagione ha invece fatto un brusco passo indietro, quando siamo ormai ad un passo dall’equinozio di primavera, che quest’anno cadrà il 20 marzo. Neve emarzoline sugli alberi in fioreLa colonnina di mercurio è già calata nettamente in questi primi giorni di settimana, tanto che i valori minimi si sono portati attorno allo zero. Non sono mancate brinate fino in pianura su alcune aree del Nord e lungo i fondovalle interni del Centro Italia. Lo stesso scenario si ripeteràmercoledì mattina, con qualche brinata sulle pianure del Nord e sulle valli del Centro Italia, grazieai cielo perlopiù sgombri da nubi. L’aria sarà pungentedi giorno, sebbene il ...

