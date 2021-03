Covid, in Lombardia 4.235 nuovi positivi e 81 morti: 262 casi a Bergamo (Di martedì 16 marzo 2021) A fronte di 49.068 tamponi effettuati, sono 4.235 i nuovi positivi (8,6%) in Lombardia. I guariti/dimessi sono 1.541. Sempre in crescita i ricoveri con un saldo di +37 nelle terapie intensive (765 in totale) e di +276 negli altri reparti (complessivamente 6.474). I dati di martedì 16 marzo: – i tamponi effettuati: 49.068 (di cui 29.633 molecolari e 19.435 antigenici) totale complessivo: 7.404.066 – i nuovi casi positivi: 4.235 (di cui 126 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 548.302 (+1.541), di cui 5.185 dimessi e 543.117 guariti – in terapia intensiva: 765 (+37) – i ricoverati non in terapia intensiva: 6.474 (+276) – i decessi, totale complessivo: 29.380 (+81) Il dettaglio per provincia Milano: 968 di cui 358 a Milano ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 marzo 2021) A fronte di 49.068 tamponi effettuati, sono 4.235 i(8,6%) in. I guariti/dimessi sono 1.541. Sempre in crescita i ricoveri con un saldo di +37 nelle terapie intensive (765 in totale) e di +276 negli altri reparti (complessivamente 6.474). I dati di martedì 16 marzo: – i tamponi effettuati: 49.068 (di cui 29.633 molecolari e 19.435 antigenici) totale complessivo: 7.404.066 – i: 4.235 (di cui 126 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 548.302 (+1.541), di cui 5.185 dimessi e 543.117 guariti – in terapia intensiva: 765 (+37) – i ricoverati non in terapia intensiva: 6.474 (+276) – i decessi, totale complessivo: 29.380 (+81) Il dettaglio per provincia Milano: 968 di cui 358 a Milano ...

