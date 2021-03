Covid e bambini, rimandate cure per 2,1 mln di minori (Di martedì 16 marzo 2021) A causa del Covid milioni di italiani hanno dovuto rinunciare a visite e cure mediche. Una vera e propria ‘emergenza nell’emergenza’ che non ha risparmiato nemmeno i più giovani; secondo l’indagine condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat su un campione rappresentativo della popolazione nazionale, tra marzo e dicembre 2020 circa 2,1 milioni di bambini e ragazzi si sono visti rimandare o annullare visite o esami medici. E se questo non bastasse, nello stesso periodo sono poco meno di 830.000 i genitori che hanno dovuto rinunciare a curare i propri figli a causa di problemi economici. Visite rimandate o annullate dalla struttura Guardando più da vicino i dati emerge che, durante i primi 10 mesi dall’esplosione della pandemia, tra i genitori che avevano in programma una visita medica per il proprio figlio, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) A causa delmilioni di italiani hanno dovuto rinunciare a visite emediche. Una vera e propria ‘emergenza nell’emergenza’ che non ha risparmiato nemmeno i più giovani; secondo l’indagine condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat su un campione rappresentativo della popolazione nazionale, tra marzo e dicembre 2020 circa 2,1 milioni die ragazzi si sono visti rimandare o annullare visite o esami medici. E se questo non bastasse, nello stesso periodo sono poco meno di 830.000 i genitori che hanno dovuto rinunciare a curare i propri figli a causa di problemi economici. Visiteo annullate dalla struttura Guardando più da vicino i dati emerge che, durante i primi 10 mesi dall’esplosione della pandemia, tra i genitori che avevano in programma una visita medica per il proprio figlio, ...

