Come indossare l’abito a fiori secondo Elle Fanning (Di martedì 16 marzo 2021) Gucci con le stampe d’archivio di Ken Scott segna la fine dell’inverno, in un tripudio di tinte vivaci e fantasie floreali. Come per il vestito primaverile scelto da Elle Fanning. Mood squisitamente anni ’70 da abbinare senza timore ai collant giallo oro e ai sandali zeppati di ispirazione vintage. Immortalato in uno scatto pieno di buonumore. Elle Fanning, Gucci e Ken Scott Dopo le anticipazioni invernali, non sorprende che la moda della primavera 2021 sia un vero e proprio inno all’estetica anni ’70. Il pezzo chiave su cui puntate? l’abito. Attira subito l’attenzione quello floreale indossato da Elle Fanning in uno scatto pubblicato sul suo account Instagram. Un vestito firmato Gucci in seta stampata con i fiori – macro e in ... Leggi su iodonna (Di martedì 16 marzo 2021) Gucci con le stampe d’archivio di Ken Scott segna la fine dell’inverno, in un tripudio di tinte vivaci e fantasie floreali.per il vestito primaverile scelto da. Mood squisitamente anni ’70 da abbinare senza timore ai collant giallo oro e ai sandali zeppati di ispirazione vintage. Immortalato in uno scatto pieno di buonumore., Gucci e Ken Scott Dopo le anticipazioni invernali, non sorprende che la moda della primavera 2021 sia un vero e proprio inno all’estetica anni ’70. Il pezzo chiave su cui puntate?. Attira subito l’attenzione quello floreale indossato dain uno scatto pubblicato sul suo account Instagram. Un vestito firmato Gucci in seta stampata con i– macro e in ...

