Carabinieri, audizione in Parlamento: "peccato parlare di tante cose e non del Carabiniere" (Di martedì 16 marzo 2021) Ho assistito alla audizione del Generale Luzi al Parlamento, nella quale ha delineato le linee programmatiche, le criticità e le proposte per risolvere ostacoli che potrebbero limitare le performances dell'Arma dei Carabinieri. Ha parlato di tutto, di tante cose, ma non ho sentito nulla su quello che viene percepito dai Carabinieri, inteso come quello che opera tutti i giorni a disposizione delle Comunità e che giustifica e permette tutta la sovrastruttura. Ha parlato della elevata età media dei Carabinieri in servizio, anche se ci farebbe piacere avere dei dati divisi per organizzazioni per analizzarli e valutare quale sia la più esposta a questo problema, che, come ha detto giustamente, influenza anche le prestazioni (specialmente per la territoriale che è ...

