Campania, 2656 positivi e 65 morti (Di martedì 16 marzo 2021) I positivi del giorno, secondo il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania sono 2.656 su 22.456 tamponi. Il tasso positivi/tamponi è all'11,83%. Alto il numero dei morti: sono 65, di cui 31 nelle ultime 48 ore e 34 in precedenza. I guariti sono 1564. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 165 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.560 ** Posti letto Covid e Offerta privata L'articolo ilNapolista.

