BOOM! Giovedì non andranno in onda i programmi di Maria De Filippi (Di martedì 16 marzo 2021) Maria De Filippi Chiamatela casualità ma Giovedì i programmi di Maria De Filippi non andranno in onda. Come probabilmente saprete, il 18 marzo ricorre la Giornata Nazionale per le vittime del Covid ma essendo Uomini e Donne e Amici già registrati non c’è la possibilità di inserire un ricordo. Rispedita al mittente la richiesta dei piani alti di editarle o di realizzare un cappello per le puntate già pronte, Fascino ha così deciso di non andare in onda con le puntate dei propri programmi. Non c’entra nulla, dunque, la querelle DeFilippi-Mediaset/Durso ma la tempestività del “black out” è molto divertente! Leggi su davidemaggio (Di martedì 16 marzo 2021)DeChiamatela casualità madiDenonin. Come probabilmente saprete, il 18 marzo ricorre la Giornata Nazionale per le vittime del Covid ma essendo Uomini e Donne e Amici già registrati non c’è la possibilità di inserire un ricordo. Rispedita al mittente la richiesta dei piani alti di editarle o di realizzare un cappello per le puntate già pronte, Fascino ha così deciso di non andare incon le puntate dei propri. Non c’entra nulla, dunque, la querelle De-Mediaset/Durso ma la tempestività del “black out” è molto divertente!

Advertising

davidemaggio : BOOM! Giovedì non andranno in onda i programmi di Maria De Filippi - LaTeVilisione : RT @davidemaggio: BOOM! Giovedì non andranno in onda i programmi di Maria De Filippi - Luca_zone : RT @davidemaggio: BOOM! Giovedì non andranno in onda i programmi di Maria De Filippi - VoyagerHero : BOOM! Giovedì non #Andranno in onda i #Programmi di #Maria De #Filippi - zazoomblog : BOOM! Giovedì non andranno in onda i programmi di Maria De Filippi - #BOOM! #Giovedì #andranno #programmi… -

Ultime Notizie dalla rete : BOOM Giovedì Inizia il conto alla rovescia per l'edizione 2021 della Italy Beer Week E a proposito di stili, negli ultimi mesi si è registrato un vero e proprio boom delle cosiddette "... Giovedì 25 Degustazione delle birre della linea Monkey Style di Mastri Birrai Umbri - assaggio di ...

Coronavirus oggi, bollettino Italia e Lombardia 16 marzo: 20.396 nuovi casi, 502 morti ...sugli ospedali La situazione in Lombardia Le regioni La questione vaccini E' atteso per giovedì 18 ... Boom per gli Stati Uniti con la previsione sull'intero anno che parla di un +8%, con una ...

Reddit (e Elon Musk) ora soffiano sulle criptovalute: Dogecoin +800% in un giorno, il Bitcoin vola Corriere della Sera E a proposito di stili, negli ultimi mesi si è registrato un vero e propriodelle cosiddette "...25 Degustazione delle birre della linea Monkey Style di Mastri Birrai Umbri - assaggio di ......sugli ospedali La situazione in Lombardia Le regioni La questione vaccini E' atteso per18 ...per gli Stati Uniti con la previsione sull'intero anno che parla di un +8%, con una ...