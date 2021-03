Benevento | interrotto il ritiro punitivo | ora testa alla Juventus

(Di martedì 16 marzo 2021) Il presidente delCiro Vigorito ha sospeso ilimpostosua squadra in previsione della gara con laIl presidente delCiro Vigorito ha sospeso ilimpostosua squadra dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina. Lo segnala Gazzetta dello Sport. La squadra di Filippo Inzaghi non vince da undici partite consecutive e domenica pomeriggio sarà di scena contro laall’Allianz Stadium di Torino. La decisione di interrompete ilè da interpretare come un modo chiaro di dare fiducia a giocatori e staff tecnico. Leggi su Calcionews24.com

