Bayern Monaco | Sané | «Tutto può succedere | l’andata non significa nulla»

(Di martedì 16 marzo 2021) Leroyha parlato alla vigilia di-Lazio Leroy, esterno d’attacco del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro la Lazio. LEGGI LA CONFERENZA SU LAZIO NEWS 24 GARA – «Giocare in Champions è il raggiungimento di un obiettivo importante per me, come per ogni calciatore. Con la Lazio puòdi. Perché abbiamo fatto dei gol nel match d’andata, nonche siagià deciso. Tutti sono molto motivati e hanno preso seriamente la sfida». Leggi su Calcionews24.com

FORMELLO - "La Lazio se la vuole giocare" . Chiara l'intenzione di Simone Inzaghi in conferenza stampa prima della sfida di Champions League contro il. Il passaggio del turno è compromesso dopo il 4 - 1 dell'andata, eppure in casa biancoceleste c'è voglia di godersi la competizione sino in fondo. In mattinata la rifinitura a Formello, ...La Lazio sarà impegnata in Champions League contro il. Udinese (3 - 5 - 1 - 1): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Molina, de Paul, Arslan, Walace, Larsen; Pereyra; Llorente. Lazio (3 - 5 ...L'allenatore del Bayern Monaco, Flick, è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti ...“Ci saranno tante difficoltà in casa del Bayern ma proveremo a fare la nostra gara”. ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo conquistare l’accesso alla qualificazione in Champions League con più continuità. Ma a ...