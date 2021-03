Atp Dubai 2021, che rimonta di Sinner: Bublik sconfitto in tre set (Di martedì 16 marzo 2021) Una grande rimonta. Jannik Sinner parte male, ma gioca un grande secondo e terzo set e sconfigge in rimonta il kazako Aleksand Bublik nel secondo turno del torneo Atp 500 di Dubai. L’azzurro impiega due ore e due minuti di gioco per avere la meglio del suo avversario con lo score finale di 2-6 7-6(2) 6-4. Agli ottavi di finale Jannik, sedicesima testa di serie del seeding, se la vedrà con il vincente del match che vede opposti l’australiano Matthew Ebden e lo spagnolo Roberto Bautista-Agut. SONEGO VINCE E AVANZA IL TABELLONE AGGIORNATO IL MONTEPREMI DEL TORNEO PRIMO SET – Sinner fa fatica ad entrare in partita, cede la battuta immediatamente e si trova sotto di un break. Dal canto suo Bublik sembra in grande giornata: è incisivo sia con il servizio che con i colpi da ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Una grande. Jannikparte male, ma gioca un grande secondo e terzo set e sconfigge inil kazako Aleksandnel secondo turno del torneo Atp 500 di. L’azzurro impiega due ore e due minuti di gioco per avere la meglio del suo avversario con lo score finale di 2-6 7-6(2) 6-4. Agli ottavi di finale Jannik, sedicesima testa di serie del seeding, se la vedrà con il vincente del match che vede opposti l’australiano Matthew Ebden e lo spagnolo Roberto Bautista-Agut. SONEGO VINCE E AVANZA IL TABELLONE AGGIORNATO IL MONTEPREMI DEL TORNEO PRIMO SET –fa fatica ad entrare in partita, cede la battuta immediatamente e si trova sotto di un break. Dal canto suosembra in grande giornata: è incisivo sia con il servizio che con i colpi da ...

