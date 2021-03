AstraZeneca, il governo assicura: «Lo stop sarà recuperato in due settimane». Draghi sente Macron: «Con l’ok dell’Ema si riparte» (Di martedì 16 marzo 2021) Continuano gli approfondimenti sul caso AstraZeneca dopo la sospensione delle vaccinazioni – in via temporanea e cautelativa – annunciata ieri pomeriggio dall’Italia e da altri Paesi europei. Stando ai dati raccolti e analizzati dalla struttura del commissario per l’emergenza Coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo, è stato stimato che la sospensione di quattro giorni totali delle somministrazioni di AstraZeneca (fino a giovedì, quando l’Ema si esprimerà a riguardo) equivale a circa 200.000 vaccinazioni in meno per la campagna italiana. Un ritardo che, secondo la struttura commissariale del governo, potrà essere recuperato nel giro di due settimane. Dunque, se davvero giovedì 18 marzo l’Agenzia europea per il farmaco darà il suo via libera e l’Italia riprenderà le somministrazioni di ... Leggi su open.online (Di martedì 16 marzo 2021) Continuano gli approfondimenti sul casodopo la sospensione delle vaccinazioni – in via temporanea e cautelativa – annunciata ieri pomeriggio dall’Italia e da altri Paesi europei. Stando ai dati raccolti e analizzati dalla struttura del commissario per l’emergenza Coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo, è stato stimato che la sospensione di quattro giorni totali delle somministrazioni di(fino a giovedì, quando l’Ema si esprimerà a riguardo) equivale a circa 200.000 vaccinazioni in meno per la campagna italiana. Un ritardo che, secondo la struttura commissariale del, potrà esserenel giro di due. Dunque, se davvero giovedì 18 marzo l’Agenzia europea per il farmaco darà il suo via libera e l’Italia riprenderà le somministrazioni di ...

