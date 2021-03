Antalyaspor | Podolski | “A fine stagione me ne vado | qui si gioca col 6-3-1”

(Di martedì 16 marzo 2021) Lukasnon è contento all’, e ha affidato il suo sfogo a Fanatik. “Posso dire già ora che in estate, dopo ladel mio contratto, andrò via anche se ho intenzione di continuare are”, l’annuncio del tedesco ex Arsenal e Inter. “Non so perché sia finito ai margini, credo che manchi la comunicazione e poi qui si stando quasi sempre un 6-3-1“, conclude il tedesco classe ’85. SportFace.

