America’s Cup | James Spithill non d’accordo con Bruni | “A sinistra poco vento | scordatelo” Il dialogo di bordo

(Di martedì 16 marzo 2021) Luna Rossa è appesa ad un filo nella 36ma edizione dell’Cup. Sotto per 3-6 nei confronti di Emirates Team New Zealand, gli italiani avrebbero bisogno di vincere tutte le rimanenti quattro regate per operare il sorpasso ed aggiudicarsi la competizione. Una missione ai limiti dell’impossibile, soprattutto per la superiorità mostrata dalla barca oceanica in termini di velocità e prestazioni. La regata odierna si è rivelata palpitante, con continui capovolgimenti al comando tra i vincitori della Prada Cup ed i Defender. Il momento chiave della regata si è materializzato sul finire dell’ultimo e conclusivo lato di bolina. In quel frangente Luna Rossa era in vantaggio di 80 metri. Te Rehutai virava verso il boundary di destra, mentre la compagine italiana sceglieva il lato sinistro del campo. Si generava così una grande separazione tra le due contendenti, di circa ...