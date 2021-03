Abbiamo deciso la sospensione di AstraZeneca perchè lo hanno deciso i tedeschi, dice Roberto Speranza (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo lo stop al vaccino AstraZeneca, arriva la rassicurazione del Ministro Roberto Speranza: “Chi lo ha fatto non deve essere preoccupato” Il Ministro della Salute Roberto SperanzaDopo il divieto di inoculazione del vaccino AstraZeneca, disposto dall’Agenzia Italiana del Farmaco, “ci aspettiamo che l’EMA analizzi con massimo rigore e ci permetta di dare un messaggio di sicurezza per poter ripartire insieme“. Così il Ministro della Salute Roberto Speranza, durante un evento online sulla sanità organizzato da Rcs Academy dal titolo “Strategie per la riforma del sistema e per vincere la pandemia”, che poi ha rassicurato sulla sicurezza del siero dell’azienda farmaceutica anglo-svedese. “Chi ha fatto già il vaccino AstraZeneca non deve ... Leggi su formatonews (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo lo stop al vaccino, arriva la rassicurazione del Ministro: “Chi lo ha fatto non deve essere preoccupato” Il Ministro della SaluteDopo il divieto di inoculazione del vaccino, disposto dall’Agenzia Italiana del Farmaco, “ci aspettiamo che l’EMA analizzi con massimo rigore e ci permetta di dare un messaggio di sicurezza per poter ripartire insieme“. Così il Ministro della Salute, durante un evento online sulla sanità organizzato da Rcs Academy dal titolo “Strategie per la riforma del sistema e per vincere la pandemia”, che poi ha rassicurato sulla sicurezza del siero dell’azienda farmaceutica anglo-svedese. “Chi ha fatto già il vaccinonon deve ...

