Aaron Ramsey all’Aston Villa ma… è solo un caso di omonimia con il centrocampista della Juventus

(Di martedì 16 marzo 2021)all'Aston. Ebbene sì, la firma è ufficiale. Ma niente panico, specie per i tifosi, non si tratta delgallese ex Arsenal. Infatti, quello deins, è un giovanissimo talento dell'Accademia e non ha nulla a che fare con il più esperto e noto calciatore ora in Italia.all'Astondicaption id="attachment 1108629" align="alignnone" width="690"Aston(screenshot Twitter Aston)/captionha davvero firmato per l'Astonma non parliamo del ...

Aaron Ramsey ha davvero firmato per l'Aston Villa ma non parliamo del centrocampista della Juventus, bensì solo di un suo ominimo. Si tratta di un giovane calciatore di 18 anni in forza all'Under 23 d ...Dall'ingaggio spropositato al rendimento impalpabile: alla Continassa, in vista della prossima stagione, sono chiamati a risolvere questa grana.