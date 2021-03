Vaccino AstraZeneca ed effetti avversi | Palù Aifa fa chiarezza con i dati

(Di lunedì 15 marzo 2021), proseguono le discussioni. Stavolta ad essere oggetto del dibattito è la decisione della Regione Piemonte. La morte di un docente a Biella, a cui era stato somministrata una dose del preparato poco tempo prima, ha indotto la decisione di sospendere immediatamente e in via precauzionale su tutto il territorio regionale la somministrazione deltra la popolazione. Un atto di prudenza che rischia di diventare una notizia che può alimentare anche allarmismo., le statistiche sui grandi numeri dal Regno Unito Sulla questione è intervenuto il presidente dell'Agenzia Italiana del farmaco Giorgio. In un'intervista rilasciata a Repubblica e pubblicata nell'edizione del 15 marzo questi ha ...

RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - Agenzia_Ansa : Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca a seguito della morte di un docente poche ore dopo… - HuffPostItalia : Palù (Aifa): 'Nessuna correlazione tra vaccino Astrazeneca e morti. Troppa emotività'

Leggi anchecovid in auto, a Milano e Roma ecco i drive through, Aifa: "E' sicuro, nessun allarme" Mentre crescono dubbi e paure, a seguito della segnalazione di alcuni ...Il 13 marzo era stata somministrata all'insegnante una dose deldel lotto ABV5811 e l'uomo è deceduto il 14 marzo. Nell'ambito delle indagini il procuratore di Biella ha disposto ...Palermo, 15 mar. (Adnkronos) - 'Dall'autopsia ci aspettiamo la verità, vogliamo sapere come è morto il sottufficiale Paternò. Per questo ...Covid, la Procura di Biella ha sequestrato un altro lotto di vaccino di AstraZeneca in tutta Italia, dopo il decesso del docente ...