Ultime Notizie Roma del 15-03-2021 ore 08 | 10

(Di lunedì 15 marzo 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da oggi 48 milioni di Italiani di 10 regioni più la provincia di Trento sono in zona rossa per allentare i contagi di coronavirus le altre regioni tranne la Sardegna che zona Bianca sono in area arancione il decreto legge pubblicato venerdì in Gazzetta Ufficiale Cancella fino al 6 aprile il colore giallo dalle regioni italiane qualche regione adottato misure più restrittive anche se in arancione la Toscana è una regione ad esempio disposto la zona rossa per tre province Arezzo Pistoia e prato e altri 10 comuni in Piemonte ha vietato gli spostamenti verso le seconde case nel weekend in campagna 1 ordinanza del presidente Vincenzo De Luca ha chiuso da giovedì scorso e fino al 21 marzo lungomari piazze parchi urbani ville comunali e giardini pubblici La Basilicata che si ...