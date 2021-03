Tra rosso e arancione l'Italia torna in "lockdown" per due settimane (Di lunedì 15 marzo 2021) AGI - Undici Regioni in zona rossa, nove in arancione e una sola (la Sardegna) in bianca. Le ultime ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno ridisegnato la mappa nazionale del rischio epidemiologico e risospinto metà Paese in un lockdown di fatto, con tanto di autichiarazioni per gli spostamenti in caso di lavoro, salute o necessità. Ecco che cosa si può e non si può fare da lunedì 15 marzo (fermo restando per tutti il rispetto delle misure di base quali l'uso della mascherina, il distanziamento interpersonale e il lavaggio frequente delle mani). Dalla mezzanotte scorsa è zona rossa in Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, e Veneto. In arancione Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano,Umbria, Calabria, Liguria, Sicilia, ... Leggi su agi (Di lunedì 15 marzo 2021) AGI - Undici Regioni in zona rossa, nove ine una sola (la Sardegna) in bianca. Le ultime ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno ridisegnato la mappa nazionale del rischio epidemiologico e risospinto metà Paese in undi fatto, con tanto di autichiarazioni per gli spostamenti in caso di lavoro, salute o necessità. Ecco che cosa si può e non si può fare da lunedì 15 marzo (fermo restando per tutti il rispetto delle misure di base quali l'uso della mascherina, il distanziamento interpersonale e il lavaggio frequente delle mani). Dalla mezzanotte scorsa è zona rossa in Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, e Veneto. InAbruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano,Umbria, Calabria, Liguria, Sicilia, ...

Advertising

stebellentani : Tra questo (tutti d’accordo sul fatto che era rosso) e il gol del Toro (tutti d’accordo sul fallo su Skriniar) sens… - RaiRadio2 : È lunedì, tra rosso e arancione noi scegliamo il verde speranza. Chi ritwitta avrà una settimana caldissima. Ascolt… - Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo sul governo impantanato sul fronte sanitario. Draghi non riesce a cambiare schema, tra Dp… - Agenzia_Italia : Tra rosso e arancione l'Italia torna in 'lockdown' per due settimane - archeocola : RT @RaiRadio2: È lunedì, tra rosso e arancione noi scegliamo il verde speranza. Chi ritwitta avrà una settimana caldissima. Ascolta su #Rai… -