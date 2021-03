Torino - Sassuolo | designato l' arbitro Mariani

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - Lorenzo80944356 : @scar15385 Le prossime 4 devono essere 12 punti, Sassuolo e Lazio non saprei, unica può essere contro la Juve a Torino - infoitsport : Tuttosport: 'Torino, c'è bisogno di Belotti. Con il Sassuolo la prima finale' - infoitsport : Dove vedere Torino Sassuolo in tv e streaming, recupero 24^ giornata - scorelawn : SERIE A 2021/03/14 Bologna 3 - 1 Sampdoria Cagliari 1 - 3 Juventus Milan 0 - 1 Napoli Parma 2 - 0 Roma Torino 1 -… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Sassuolo

sarà arbitrata dal sig. Mariani di Aprilia. La gara, recupero della 24ª giornata di Serie A, si giocherà mercoledì 17 marzo, alle ore 15, allo stadio Olimpico "Grande".Vero che ille ha perse entrambe, altrettanto vero che che l'ex Real Betis ha mostrato di ... forse lo faranno la prima volta mercoledì contro ilo forse bisognerà ancora aspettare un'...Nelle prossime due partite i giocatori di Nicola affronteranno il Sassuolo al Grande Torino e la Sampdoria a Marassi: appuntamenti in cui si dovrà per forza di cose fare punti, minimo quattro, meglio ...Robin Yoccoz Il pronostico del recupero di Torino-Sassuolo, 24a giornata di Serie A Marzo 14, 2021 Il pronostico del recupero di Torino-Sassuolo, 24a giornata di Serie A; dopo due KO in fila il Toro ...