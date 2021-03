(Di lunedì 15 marzo 2021) Una furia turca si è abbattuta su. Al Marco Simoncelli è Toprakil più veloce tra i piloti presenti per ilSBK . Il numero 54 ha siglato il crono di 1'34'265 a bordo della ...

Advertising

motosprint : Test SBK Misano: #Razgatlioglu 'piega' le #Ducati di #Redding e #Rinaldi - corsedimoto : SUPERBIKE - Toprak #Razgatlioglu fa meglio di #Redding, #Rinaldi e della Superpole 2019. In #Supersport Philipp… - Ale_Yellow46 : SBK Test - motosprint : #WorldSBK, Test #Misano: #Razgatlioglu il più veloce a metà giornata - corsedimoto : Dopo le prime quattro ore di test è il turco a comandare la classifica davanti a #Redding: i due sono gli unici sot… -

Ultime Notizie dalla rete : Test SBK

Una furia turca si è abbattuta su Misano. Al Marco Simoncelli è Toprak Razgatlioglu il più veloce tra i piloti presenti per il. Il numero 54 ha siglato il crono di 1'34'265 a bordo della Yamaha R1 M del team Crescent ufficiale. Lo 'schiaffo' nei confronti della Ducati - padrona di casa - è l'avvertimento 2021: il ...Sta crescendo bene Lucas Mahias, debuttantee già iridato Supersport. Il pilota francese del team Kawasaki Puccetti è già veloce e ... Prossima uscita che non coinciderà coidi Barcellona. Un po'...Toprak Razgatlioglu fa meglio di Redding, Rinaldi e della Superpole 2019. In Supersport Philipp Öttl è il più veloce davanti a Steven Odendaal.SBK: Col terzo tempo la Ducati di Rinaldi seguito da un sorprendente Bassani con la Panigale V4 di Motocorsa, 6° Locatelli, 7° Rabat a oltre un secondo e mezzo dalla vetta ...