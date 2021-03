“Siria, 10 anni di guerra travolti da un silenzio assordante: le torture del regime di Assad inghiottono ancora il dissenso” (Di lunedì 15 marzo 2021) Ho trascorso talmente tanti anni in esilio da aver dimenticato la strada verso casa. Dieci anni è un lasso di tempo sufficiente a seppellire molte memorie: la strada che porta al luogo dove si è nati o a un cumulo di cadaveri. È così per la Siria, terra ignorata dai più. È così per i milioni di sfollati interni al paese o rifugiati altrove. Ed è, così, tristemente, per le centinaia di migliaia di morti che con il passare degli anni hanno perso il nome, perché chi li ricordava è morto a sua volta. Quella Siriana è la tragedia senza memoria. Basta chiedere a qualcuno: “Ti ricordi cosa accadde nel 2011 in quel paese?”. La più probabile delle risposte è “no”. Sull’onda delle primavere arabe, scoppiate prima in Tunisia ed Egitto, anche in Siria i giovani scesero in piazza inizialmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Ho trascorso talmente tantiin esilio da aver dimenticato la strada verso casa. Dieciè un lasso di tempo sufficiente a seppellire molte memorie: la strada che porta al luogo dove si è nati o a un cumulo di cadaveri. È così per la, terra ignorata dai più. È così per i milioni di sfollati interni al paese o rifugiati altrove. Ed è, così, tristemente, per le centinaia di migliaia di morti che con il passare deglihanno perso il nome, perché chi li ricordava è morto a sua volta. Quellana è la tragedia senza memoria. Basta chiedere a qualcuno: “Ti ricordi cosa accadde nel 2011 in quel paese?”. La più probabile delle risposte è “no”. Sull’onda delle primavere arabe, scoppiate prima in Tunisia ed Egitto, anche ini giovani scesero in piazza inizialmente ...

