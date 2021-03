“Siamo stremati, stiamo lottando per non fallire!” L’assurda vicenda dei ristoratori ‘esodati’ (Di lunedì 15 marzo 2021) Alla manifestazione delle imprese ignorate dai ristori, tenutasi nella piazza di fronte il palazzo Lombardia a Milano, erano presenti anche Stefano Neri e Nicola Ostinelli, proprietari della attività il “Diavolo e l’acqua santa” nel comasco. Il loro caso è divenuto emblematico e rappresentativo delle tante altre imprese che si ritrovano nella loro stessa condizione e che sono state totalmente abbandonate dal Governo. Loro fanno parte della categoria degli “esodati”, i ristoratori che sono stati beffati a causa di un assurda limitazione che non ha consentito loro di percepire alcun ristoro. Nonostante sulla loro burrascosa vicenda siano stati accesi i riflettori, a distanza di un anno nulla ancora è cambiato. In una e-mail i due imprenditori ci scrivono: “Ciao Gianluigi, Siamo stremati… stiamo ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 15 marzo 2021) Alla manifestazione delle imprese ignorate dai ristori, tenutasi nella piazza di fronte il palazzo Lombardia a Milano, erano presenti anche Stefano Neri e Nicola Ostinelli, proprietari della attività il “Diavolo e l’acqua santa” nel comasco. Il loro caso è divenuto emblematico e rappresentativo delle tante altre imprese che si ritrovano nella loro stessa condizione e che sono state totalmente abbandonate dal Governo. Loro fanno parte della categoria degli “esodati”, iche sono stati beffati a causa di un assurda limitazione che non ha consentito loro di percepire alcun ristoro. Nonostante sulla loro burrascosasiano stati accesi i riflettori, a distanza di un anno nulla ancora è cambiato. In una e-mail i due imprenditori ci scrivono: “Ciao Gianluigi,...

