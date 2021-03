Roma, brutta caduta a Parma: il quarto posto si allontana (Di lunedì 15 marzo 2021) La Roma perde la certezza che finora l’aveva portata al quarto posto: cade contro una ‘piccola’ e scivola fuori dalla zona Champions. Finora con squadre sulla carta inferiori non aveva mai perso un colpo, ieri al Tardini, contro il Parma penultimo, ha incassato due duri colpi che l’hanno mandata KO. Poche idee e poca cattiveria, così non si vince nemmeno contro una squadra che fino a ieri non aveva ottenuto ancora una vittoria nel 2021. E a poco servono le proteste di Fonseca, furioso con l’arbitro per il mancato rigore concesso per il tocco di Hernani su Pellegrini. Fischiato invece quello di Villar su Pellè, segnato proprio dal brasiliano. “Una squadra che vuole andare in Champions League non può prendere gol in questo modo. Non voglio alibi, non possiamo prendere gol così”. Ha detto Fonseca a DAZN al termine della ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 marzo 2021) Laperde la certezza che finora l’aveva portata al: cade contro una ‘piccola’ e scivola fuori dalla zona Champions. Finora con squadre sulla carta inferiori non aveva mai perso un colpo, ieri al Tardini, contro ilpenultimo, ha incassato due duri colpi che l’hanno mandata KO. Poche idee e poca cattiveria, così non si vince nemmeno contro una squadra che fino a ieri non aveva ottenuto ancora una vittoria nel 2021. E a poco servono le proteste di Fonseca, furioso con l’arbitro per il mancato rigore concesso per il tocco di Hernani su Pellegrini. Fischiato invece quello di Villar su Pellè, segnato proprio dal brasiliano. “Una squadra che vuole andare in Champions League non può prendere gol in questo modo. Non voglio alibi, non possiamo prendere gol così”. Ha detto Fonseca a DAZN al termine della ...

