Recinzioni divelte al circuito Marconi per allenarsi. Assessore in incognito ferma 5 persone

(Di lunedì 15 marzo 2021) FANOda ignoti al: l'area ora sarà presidiata dalla Municipale. Per non assecondare gli assembramenti di, applicando così una delle direttive dell'ordinanza ...

AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Oltre una trentina di animali uccisi e rubati, recinzioni divelte, attrezzature trafugate: è il bilancio provvisorio del… - IBadaracco : RT @ultimenotizie: Oltre una trentina di animali uccisi e rubati, recinzioni divelte, attrezzature trafugate: è il bilancio provvisorio del… - simorugg : RT @ultimenotizie: Oltre una trentina di animali uccisi e rubati, recinzioni divelte, attrezzature trafugate: è il bilancio provvisorio del… - Syrenaegiziana : RT @ultimenotizie: Oltre una trentina di animali uccisi e rubati, recinzioni divelte, attrezzature trafugate: è il bilancio provvisorio del… - ultimenotizie : Oltre una trentina di animali uccisi e rubati, recinzioni divelte, attrezzature trafugate: è il bilancio provvisori… -

Ultime Notizie dalla rete : Recinzioni divelte

LaGuida.it

FANOda ignoti al circuito Marconi: l'area ora sarà presidiata dalla Municipale. Per non assecondare gli assembramenti di persone, applicando così una delle direttive dell'ordinanza ...Oltre una trentina di animali uccisi e rubati,, attrezzature trafugate: è il bilancio provvisorio della razzia compiuta ai danni della fattoria didattica 'Il giardino dei nonni' a Maccarese, denunciata su Facebook dal curatore ...FANO Recinzioni divelte da ignoti al circuito Marconi: l’area ora sarà presidiata dalla Municipale. Per non assecondare gli assembramenti di persone, applicando così una ...Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di alberi, cornicioni, cartelli stradali, recinzioni, caduti a causa del vento che da alcune ore sta spazzando la Granda. I vigili ...