"Prendete me!". La mamma di Corona urla in lacrime. Choc da Giletti: "Fabrizio è malato per colpa mia" | Video (Di lunedì 15 marzo 2021) "Venite a prendere me". Gabriella, la mamma di Fabrizio Corona, sconvolge i telespettatori di Non è l'Arena su La7. In collegamento con Massimo Giletti dopo il nuovo arresto del figlio, la signora ha la voce rotta dal pianto: "Alla luce di tutta questa lunghissima esperienza do ragione a Fabrizio in tutto, in tutto! Ha avuto delle condanne esageratissime, ha scontato tantissimi anni di carcere, è ancora considerato un criminale dalla magistratura pur con questa gravissima patologia", accusa riferendosi al bipolarismo di cui sarebbe affetto Corona. "Non solo, vogliono mandarlo nel carcere di Opera, di massima sicurezza, e non a Bollate, per esempio, un carcere più leggero e più adatto a un malato mentale. Ditemi se questo non è punitivo, se non è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) "Venite a prendere me". Gabriella, ladi, sconvolge i telespettatori di Non è l'Arena su La7. In collegamento con Massimodopo il nuovo arresto del figlio, la signora ha la voce rotta dal pianto: "Alla luce di tutta questa lunghissima esperienza do ragione ain tutto, in tutto! Ha avuto delle condanne esageratissime, ha scontato tantissimi anni di carcere, è ancora considerato un criminale dalla magistratura pur con questa gravissima patologia", accusa riferendosi al bipolarismo di cui sarebbe affetto. "Non solo, vogliono mandarlo nel carcere di Opera, di massima sicurezza, e non a Bollate, per esempio, un carcere più leggero e più adatto a unmentale. Ditemi se questo non è punitivo, se non è un ...

