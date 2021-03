Perché non dobbiamo dimenticarci del contact tracing digitale (Di lunedì 15 marzo 2021) Secondo uno studio scientifico, pubblicato sulla rivista Nature Communications, le strategie di isolamento combinate con il contact tracing tramite applicazioni possono contribuire a contenere l’insorgere di nuovi focolai di Covid-19. In particolare se abbinate al rispetto del distanziamento fisico, all’uso di mascherine, a una vasta diffusione dell’utilizzo delle app e al rapido isolamento dei contatti. Secondo le simulazioni svolte in collaborazione tra la Fondazione Bruno Kessler (Fbk) di Trento, il Politecnico di Losanna (Epfl), la Technical University di Copenaghen (Dtu), l’Università di Aix-Marsiglia, la Fondazione Isi di Torino e l’Università degli Studi di Torino, il tracciamento via app dei contatti aiuta a ridurre il numero di nuove infezioni. I risultati di questo studio vanno ad aggiungersi a quanto riportato dal ricercatore Luca Ferretti ... Leggi su wired (Di lunedì 15 marzo 2021) Secondo uno studio scientifico, pubblicato sulla rivista Nature Communications, le strategie di isolamento combinate con iltramite applicazioni possono contribuire a contenere l’insorgere di nuovi focolai di Covid-19. In particolare se abbinate al rispetto del distanziamento fisico, all’uso di mascherine, a una vasta diffusione dell’utilizzo delle app e al rapido isolamento dei contatti. Secondo le simulazioni svolte in collaborazione tra la Fondazione Bruno Kessler (Fbk) di Trento, il Politecnico di Losanna (Epfl), la Technical University di Copenaghen (Dtu), l’Università di Aix-Marsiglia, la Fondazione Isi di Torino e l’Università degli Studi di Torino, il tracciamento via app dei contatti aiuta a ridurre il numero di nuove infezioni. I risultati di questo studio vanno ad aggiungersi a quanto riportato dal ricercatore Luca Ferretti ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché non IVECO S - WAY inaugura il "primo miglio" a bio - LNG presso stazione ENGIE di Torino "Crediamo fortemente nel Bio - LNG perché è l'unico carburante capace di offrire una riduzione ... "Dal 2019 anno dell'inaugurazione dle primo impianto LNG non ci siamo mai fermati - ha commentato - ...

Fienga: 'Juve - Napoli? Risposta della Lega più ridicola della decisione. Le motivazioni non sono raccontabili' Uno strappo? Non stiamo pensando a nulla se non a fare il nostro campionato e spingere perché non ci siano più comportamenti così parziali e soggettivi all'interno di una Lega che ha lacune nella ...

