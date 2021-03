Perché la Grecia chiede proprio ora a Londra la restituzione dei Marmi del Partenone (Di lunedì 15 marzo 2021) I numeri degli scambi commerciali fra Regno Unito e Unione europea mostrano un (atteso) tonfo nel gennaio post-Brexit (-68%), mentre la campagna vaccinale corre fra i sudditi di Sua Maestà e va a rilento in Europa, che accusa Londra di nazionalismo farmaceutico. A riaccendere le polemiche fra Unione europea e Regno Unito in un fine settimana delle Idi di marzo ci pensa però una questione identitaria da manuale. La proprietà della porzione di fregio del Partenone (oltre la metà) che da inizio Ottocento si trova custodita al British Museum. In un’intervista con il quotidiano greco Ta Nea, il premier britannico Boris Johnson è tornato sulla ultracentenaria questione della proprietà dei Marmi del Partenone per infrangere i sogni di rivalsa della Grecia: «Capisco le forti emozioni di molti greci e del ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 15 marzo 2021) I numeri degli scambi commerciali fra Regno Unito e Unione europea mostrano un (atteso) tonfo nel gennaio post-Brexit (-68%), mentre la campagna vaccinale corre fra i sudditi di Sua Maestà e va a rilento in Europa, che accusadi nazionalismo farmaceutico. A riaccendere le polemiche fra Unione europea e Regno Unito in un fine settimana delle Idi di marzo ci pensa però una questione identitaria da manuale. La proprietà della porzione di fregio del(oltre la metà) che da inizio Ottocento si trova custodita al British Museum. In un’intervista con il quotidiano greco Ta Nea, il premier britannico Boris Johnson è tornato sulla ultracentenaria questione della proprietà deidelper infrangere i sogni di rivalsa della: «Capisco le forti emozioni di molti greci e del ...

Advertising

TheRadiodavid : @M49liberorso Ma perché non impariamo a rispettare le opinioni altrui. Lo ius soli NON esiste in paesi democratici… - alessia_smile6 : RT @capand69: @EnricoLetta 'voi che continuate a credere che la difesa dell'interesse nazionale sia deprecabile perché il bene del tutto pe… - Peonia249 : RT @capand69: @EnricoLetta 'voi che continuate a credere che la difesa dell'interesse nazionale sia deprecabile perché il bene del tutto pe… - Lucillab4 : @marrone_tommaso @AnnaMarchetto3 Perché gli altri dialetti? Il veneto era la lingua dei marinai mediterranei nei te… - SoniaPellizzer : RT @parmolus: In un’intervista Johnson ha ribadito che Londra non restituirà i marmi del Partenone perché acquistati legalmente. Dai Turchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Grecia Casadei e Zorba, quel che conta è la propaganda ... che Raul Casadei guidava la sua Orchestra - Spettacolo (si chiamava così, mai capito perché) ... Ma bastò a far venire di moda la Grecia e i suoi paesaggi, allora, da terzomondo. Già, ma la spiegazione ...

DIRETTA/ Arsenal Tottenham (risultato finale 2 - 1) streaming: la decide Lacazette Adesso però basta parole e numeri, perché a parlare sarà solamente il campo: Arsenal Tottenham sta ... L'Arsenal tre sere fa era in Grecia per affrontare l'Olympiacos , mentre il Tottenham è reduce ...

Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE ... che Raul Casadei guidava la sua Orchestra - Spettacolo (si chiamava così, mai capito) ... Ma bastò a far venire di moda lae i suoi paesaggi, allora, da terzomondo. Già, ma la spiegazione ...Adesso però basta parole e numeri,a parlare sarà solamente il campo: Arsenal Tottenham sta ... L'Arsenal tre sere fa era inper affrontare l'Olympiacos , mentre il Tottenham è reduce ...