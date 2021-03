Papa Francesco dice "no" alla benedizione delle coppie gay (Di lunedì 15 marzo 2021) A fare da apripista erano state alcune diocesi tedesche, da Magonza a Dresda, ma diversi sacerdoti, anche in Italia, si sono interrogati negli ultimi tempi sulla possibilità di benedire le coppie omosessuali.... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 15 marzo 2021) A fare da apripista erano state alcune diocesi tedesche, da Magonza a Dresda, ma diversi sacerdoti, anche in Italia, si sono interrogati negli ultimi tempi sulla possibilità di benedire leomosessuali....

