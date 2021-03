Advertising

BentivogliMarco : Nel giorno del delirio l'ordinanza di #Figliuolo: le dosi eventualmente residue a fine giornata, se non conservabi… - fattoquotidiano : Covid, il commissario Figliuolo firma l’ordinanza: “Vaccini residui a soggetti disponibili” - MediasetTgcom24 : Covid, ordinanza Figliuolo: 'Vaccini residui a soggetti disponibili' #Covid - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Covid, il commissario Figliuolo firma l’ordinanza: “Vaccini residui a soggetti disponibili” - MilanoFinanza : Ordinanza del Commissario Figliuolo: vaccini residui a soggetti disponibili -

Ultime Notizie dalla rete : Ordinanza Figliuolo

Agenzia ANSA

Il commissario per l'emergenza coronavirus, il generale Francesco, ha firmato l'sui vaccini residui. 'Le dosi eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per ottimizzarne l'impiego ...Intanto il commissario per l'emergenza coronavirus, il generale Francesco, ha firmato l'sui vaccini residui . 'Le dosi eventualmente residue a fine giornata, qualora non ..."Vaccini residui a soggetto disponibili per evitare sprechi": nuova ordinanza firmata dal Commissario per l'emergenza Covid ...Francesco Figliuolo firma l’ordinanza relativa ai vaccini residui. Secondo quanto riferisce l’ANSA, sarà prevista somministrazione eccezionale per le dosi avanzate. Il provvedimento ottimizza la ...