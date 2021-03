(Di lunedì 15 marzo 2021) Altre duetà al-19 in casa.La società biancoverde ha diramato nella giornata di oggi un comunicato attraverso il quale ha reso noto l'esito dei test effettuati ieri. Di seguito la nota del club."La S.S.1966 comunica che a seguito di test molecolari effettuati nella giornata di ieri, domenica 14 marzo, sono state riscontrate due nuovetà al-19, di un componente dello staff tecnico e di un calciatore. La Società ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente, procedendo al relativo isolamento domiciliare.La società comunica altresì, che un calciatore, dopo lazzazione, ha effettuato il test molecolare dillo il quale, ha dato esito negativo. Attualmente, sono ...

Advertising

WiAnselmo : Monopoli, salgono a sette i tesserati positivi al Covid-19: sabato la sfida contro il #Palermo… - Mediagol : Monopoli, salgono a sette i tesserati positivi al Covid-19: sabato la sfida contro il #Palermo… -

Ultime Notizie dalla rete : Monopoli salgono

Mediagol.it

1966 comunica che a seguito di test molecolari effettuati nella giornata di ieri, domenica 14 marzo, sono state riscontrate due nuove positività al COVID - 19, di un componente dello staff ...così a 13 i punti di distanza in classifica tra le due squadre, con la Ternana che dovrà ... Il Bari scivola anche a - 5 dall'Avellino, fermato per 1 - 1 sul campo del. Raffaele Caruso ...Da tenere sotto controllo la situazione in casa Monopoli dopo che sono stati riscontrati altri due positivi nel gruppo squadra. Erano giù 5 i tesserati positivi al Covid-19, e altri due se ne sono agg ...I biancorossi tornano a vincere al Banca Macerata Forum, prendendosi tre punti contro un avversario giovane ed agguerrito. Trento da ...