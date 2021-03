Live Non è la D’Urso, Pietro Delle Piane rivela: “A Temptation Island seguivo un copione”. Barbara D’Urso in imbarazzo, reagisce così (Di lunedì 15 marzo 2021) Grande momento di imbarazzo nello studio di Live Non è la D’Urso. Tra gli ospiti della puntata di domenica 14 marzo c’erano anche Antonella Elia e Pietro Delle Piane, i quali hanno affrontato le cinque sfere in una accesa discussione improvvisamente raggelata da una rivelazione di lui: “Temptation Island è uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo, che dovevo fare?”, ha affermato. Al che, Barbara D’Urso l’ha interrotto immediatamente, chiedendo di cambiare argomento. Da poco si è infatti scoperto che, come ha rivelato Dagospia, esiste una clausola del contratto tra Maria De Filippi e Mediaset che vieterebbe di nominare i suoi programmi nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Grande momento dinello studio diNon è la. Tra gli ospiti della puntata di domenica 14 marzo c’erano anche Antonella Elia e, i quali hanno affrontato le cinque sfere in una accesa discussione improvvisamente raggelata da unazione di lui: “è uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo, che dovevo fare?”, ha affermato. Al che,l’ha interrotto immediatamente, chiedendo di cambiare argomento. Da poco si è infatti scoperto che, come hato Dagospia, esiste una clausola del contratto tra Maria De Filippi e Mediaset che vieterebbe di nominare i suoi programmi nelle ...

